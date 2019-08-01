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Солигорский "Шахтер" проведет ответный матч против "Эсбьерга" (Дания)

Битва за третий раунд квалификации Лиги Европы. У солигорского "Шахтера" есть хороший шанс пройти сегодня дальше. В Дании "горняки" проведут ответный матч против "Эсбьерга". После виктории на прошлой неделе в Солигорске - 2:0 - именно белорусы считаются явными фаворитами пары. За наш клуб говорит и статистика. Ни разу в истории, победив дома с таким счетом, "Шахтер" не упускал итоговый перевес. Итак, вторая встреча клубов начнется в 20:45.

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