Солигорский "Шахтер" сегодня сыграет во втором раунде квалификации Лиги Европы

На домашней арене "горняки" примут датский коллектив "Эсбьерг". Хозяевам из-за дисквалификации не поможет Александр Селява, полузащитник заработал красную карточку в первом раунде отбора. По словам главного тренера "Шахтера" Сергея Ташуева, задача солигорчан - пройти скандинавский коллектив, для чего нужно добиться положительного результата уже в первой игре.



Прямая трансляция из Солигорска начнется в 19:50 на телеканале"Беларусь 5".