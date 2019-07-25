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Солигорский "Шахтер" сегодня сыграет во втором раунде квалификации Лиги Европы

На домашней арене "горняки" примут датский коллектив "Эсбьерг". Хозяевам из-за дисквалификации не поможет Александр Селява, полузащитник заработал красную карточку в первом раунде отбора. По словам главного тренера "Шахтера" Сергея Ташуева, задача солигорчан - пройти скандинавский коллектив, для чего нужно добиться положительного результата уже в первой игре.

Прямая трансляция из Солигорска начнется в 19:50 на телеканале"Беларусь 5".

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