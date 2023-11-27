Солигорский "Шахтер" сразится с гродненским "Неманом" - удастся ли вернуть утраченное лидерство в Экстралиге

Удастся ли солигорскому "Шахтеру" вернуть утраченное лидерство в Экстралиге или сегодня команду Ярослава Чуприса вновь ожидает поражение от гродненского "Немана"? "Горняки" к этому моменту имеют за плечами два поражения и отставание от "Витебска", вновь идущего первым, в два балла. Еще один поединок дня, заслуживающий особого внимания, - встреча двух соседей по турнирной таблице. В Жлобине "Металлург" примет "Динамо- Молодечно". Именно этот матч покажет "Беларусь 5". Прямой эфир на спортивной кнопке в 20:10.