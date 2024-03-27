Солигорский "Шахтер" сыграет с "Брестом" в рамках полуфинала Кубка Президента по хоккею

25 марта стартовали серии 1/2 финала Кубка Президента. Напомним, "горняки" - лучшая команда регулярного сезона Экстралиги, в то время как дружина из города на Бугом пробилась в нокаут-раунд через серию плей-ин. Дополним, "зубрам" пришлось отыграть максимальное количество поединков со второй командой чемпионата - "Витебском", и тогда четыре из семи встреч завершились за пределами основного времени. Но в стане брестчан уверяют: сил хватает.