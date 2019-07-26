Солигорский "Шахтер" успешно прошел второй этап квалификации Лиги Европы

Солигорский "Шахтер" вслед за БАТЭ успешно стартует во втором раунде квалификации еврокубков, но во втором по значимости клубном турнире континента - Лиги Европы. Точный удар "горняки" нанесли уже на пятой минуте. Элис Бакай заработал штрафной и сам реализовал стандарт. А на старте второй половины после подачи албанца с углового отличился Павел Рыбак. Виктория 2:0 делает "Шахтер" фаворитом перед ответным противостоянием в Дании. Судьба путевки в третий раунд квалификации решится в Эсбьерге в первый день августа, стартовый свисток прозвучит в 20:45.