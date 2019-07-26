3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Солигорский "Шахтер" успешно прошел второй этап квалификации Лиги Европы
Солигорский "Шахтер" вслед за БАТЭ успешно стартует во втором раунде квалификации еврокубков, но во втором по значимости клубном турнире континента - Лиги Европы. Точный удар "горняки" нанесли уже на пятой минуте. Элис Бакай заработал штрафной и сам реализовал стандарт. А на старте второй половины после подачи албанца с углового отличился Павел Рыбак. Виктория 2:0 делает "Шахтер" фаворитом перед ответным противостоянием в Дании. Судьба путевки в третий раунд квалификации решится в Эсбьерге в первый день августа, стартовый свисток прозвучит в 20:45.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов