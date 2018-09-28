Солигорский "Шахтер" увозит три очка из Молодечно. Накануне "горняки" обыграли местное "Динамо" 3:1. Шайбы на счету Бокуна, Вадима Сушко и Демкова.

Команда Дмитрия Шульги располагается на второй строке турнирной таблицы дивизиона А Экстралиги. В активе 21 бал. Отставание от лидера - минской "Юности" - 3 пункта. У "Динамо-Молодечно" 4-е место и 12 очков.