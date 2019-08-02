Солигорский "Шахтер" - в третьем раунде квалификации Лиги Европы

"Горняки" в Дании не смогли поразить ворота "Эсбьерга", но и не пропустили 0:0. Первая же игра клубов в Солигорске, напомним, завершилась уверенной победой белорусов 2:0. В третьем раунде отбора "Шахтер" будет противостоять итальянскому "Торино". Первая игра пройдет 8 августа в Италии, ответное противостояние - 15 числа в Солигорске. Отметим, что чемпион страны БАТЭ на этой стадии будет противостоять клубу из Боснии и Герцеговины "Сараево".