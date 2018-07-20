Солигорский "Шахтер" выиграл ответный матч первого раунда квалификации футбольной Лиги Европы

В выездной встрече неделю назад в Уэльсе "горняки" были сильнее клуба "Коннас Куэй" со счетом 3:1. Вчера такая же разница. В следующем раунде "Шахтер" сыграет против польского "Леха". Минское "Динамо" получило в соперники клуб из Словакии "Дунайска Стреда".