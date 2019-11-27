3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Солигорский "Шахтер" завершил выступление в волейбольной Лиге чемпионов
Сербы не по зубам. Лучший волейбольный клуб страны - солигорский "Шахтер" - в квалификации Лиги чемпионов уступил "Войводине". И в Сербии неделю назад, и в Минске сегодня сильнее были гости - 3:0 в обеих встречах. Но выступление на евроарене не завершено. Клуб выступит в Кубке ЕКВ.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов