ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Солигорский "Шахтер" завершил выступление в волейбольной Лиге чемпионов

Сербы не по зубам. Лучший волейбольный клуб страны - солигорский "Шахтер" - в квалификации Лиги чемпионов уступил "Войводине". И в Сербии неделю назад, и в Минске сегодня сильнее были гости - 3:0 в обеих встречах. Но выступление на евроарене не завершено. Клуб выступит в Кубке ЕКВ.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все