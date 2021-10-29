Солигорский волейбольный клуб "Шахтер" завершил выступление в квалификации Лиги чемпионов

Солигорский "Шахтер" завершил выступление в квалификации Лиги чемпионов, однако сверхзадачи о выходе в элитный групповой раунд перед командой не стояло. Об этом "Беларусь 1" рассказал главный тренер Виктор Бекша. Накануне "горняки" проиграли болгарскому "Хебару", 1:3.