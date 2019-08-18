Солигосркий "Шахтер" на стадионе "Динамо" играл против семикратного чемпиона Италии

Приезд в Минск знаменитого итальянского "Торино" на ответный матч квалификации Лиги Европы против солигорского "Шахтера" подтолкнул нашего обозревателя Андрея Козлова вспомнить, каким был так называемый кальчо на стыке столетий, когда там выступали белорусы, и в чем выражается дух итальянского футбола. "Не сюжет, а итальянская опера", - уверяет наш репортер.



Достать кассету формата VHS с абсолютно любым матчем в 90-ые было за счастье. И если сейчас английская Премьер-лига - тот турнир, который собирает весь футбольный цвет, то в последнем 10-летии 20-го века Меккой футбола было кальчо, он же итальянский футбол. На Аппенинский полуостров едут бразильцы Ривалдо, Роналдо, который не Криштиану, французы Зидан и Дешам. Михайлович, Бирхофф, Кану, Клюйверт… Но погоду здесь делают свои - итальянцы. Фамилии Дель Пьеро, Индзаги, Баджо, Тотти, Конте, Вьери, Альбертини, Несты, Костакурты узнаваемы не меньше, чем имена композиторов - Паганини, Россини, Верди, Пуччини. Итальянский футбол смело можно сравнивать с оперой - порой это трагедия, иногда целая драма. Но точно известно одно - это высокое искусство.



Наш итальянский коллега, который приехал в Минск вместе с "Торино" на лигоевропейский матч, вспоминает имена белорусов, которые засветились в кальчо. Самая богатая карьера - у Кутузова. Самая что ли статусная - у Алейникова. Очень быстрая - как раз у нынешнего наставника "Динамо" Сергея Гуренко. Да, белорусов в Италии играло мало - к названному трио добавим Виталия Рогожкина и Михаила Сивакова. Но вот итальянские клубы прекрасно запомнили нашу страну. БАТЭ играл вничью с "Ювентусом" в дебютном для себя домашнем матче Лиги чемпионов. Миром завершал встречу с "Миланом", когда там блистал Ибрагимович. И, наконец, побеждал "Рому", ведя по ходу матча 3:0!



Вслед за "Ювентусом" и "Миланом" стадион "Динамо"вновь принимает знаменитую итальянскую команду

К нам приехал основной состав "Торино", даже после того, как неделей ранее в первой игре солигорский "Шахтер" был разгромлен со счетом 5:0. Среди туринцев - топовые игроки Андреа Белотти, Симоне Дзадза, Кристиан Ансальди. История "Торино" богата на события, но в большинстве это события - национального масштаба. Несколько раз туринский клуб побеждал в Серии А, брал Кубок Италии. В Европе же добирался до финала Кубка УЕФА - это прародитель Лиги Европы. Отдельная страница в истории - трагедия в 1949 году в Альпах. Тогда из-за непогоды разбился весь состав на тот момент. До тренировки "Торино" на газоне "Динамо" - игроки "Шахтера". Футбол - для зрителей. Поэтому даже после неудачи в первой игре хочется порадовать своих болельщиков, поэтому в каждом кадре, которые удалось нам снять, читается желание белорусских игроков. Тренер никому не дает расслабиться. Дождь усиливался, но на следующий день белорусский Колизей заполнят лишь эмоции болельщиков. Если удастся сыграть вничью с "Торино" - это уже само по себе будет большое достижение для солигорского клуба. "Футбол - это театр, а футболисты в нем актеры", - перефразируем известный тезис. Как пример: уже во время самого матча вратарь "Шахтера" Андрей Климович оставляет не у дел итальянцев своими не вратарскими финтами. Однако совсем не по сценарию матча счет открывает "Торино". 1:0. Публика расстроена, но время отыграться есть.

