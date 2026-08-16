"Солнечный мяч" побил рекорд: 138 команд из 18 городов боролись за победу в столице

Популярность пляжного волейбола в Беларуси с каждым годом только растет! Яркий тому пример - республиканский турнир "Солнечный мяч", который в этом году собрал рекордное число участников. На протяжении четырех дней на площадке столичного спорткомплекса "Олимпийский" за награды боролись более 300 юных спортсменов: это 138 команд из 20 спортивных школ и 18 городов. Сегодня определились победители и призеры во всех трех возрастных категориях - как у девочек, так и у мальчиков. Организаторы и участники отмечают, что площадки для пляжного волейбола появляются в разных регионах страны, что и позволяет развиваться виду спорта. Причем уже сейчас многие собираются заниматься им профессионально.

Участница турнира:

"Мы сами из Молодечно. Пляжным волейболом я занимаюсь около 2-3 лет. Моя напарница тоже 3-4 года. Все очень нравится, хорошая атмосфера, очень круто. Все команды хорошо себя показали, все играли, все молодцы. Мы ехали сюда с целью, цель выполнили".

Участник турнира:

"Здесь больше ответственность, чем в классическом волейболе. Потому что здесь два человека, и ты чаще касаешься мяча, чем в классическом волейболе. Это гораздо приятнее. Занимаюсь именно пляжным волейболом два года. Нравится больше, чем классический".

Полина Юдинцева, тренер ВК "Минск":

"Дети улучшались каждый день в игре в пляжный волейбол, обучались новым действиям. Даже несмотря на то, что они в первый день как будто бы пробовали, хотя и тренировались, но с каждым днем они улучшали свои навыки".

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

"В этом и закладывается смысл: за столь короткий период максимальное количество детей приняло участие в соревнованиях под взглядом специалистов, которые работают с юниорскими молодежными командами, и у детей была прекрасная возможность обратить на себя внимание.

Дополним, турнир традиционно проходит при поддержке Президентского спортивного клуба. Также в числе организаторов - Белорусская федерация волейбола и Министерство спорта Беларуси.