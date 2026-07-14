Соревнования по пляжному волейболу "Кубок Победы" вновь пройдут в Минске в сентябре

Звезды мирового пляжного и классического волейбола вновь съедутся в Минск в сентябре. Об этом телеканалу "Первый информационный" рассказала генеральный секретарь федерации волейбола Беларуси Алла Тетерина.

Впервые подобный крупный праздник спорта состоялся в 2025-м на специально построенной арене вблизи Дворца спорта, и на протяжении всех дней трибуны собирали аншлаг. В 2026 году организаторы еще готовят ряд сюрпризов.

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

"Самый главный турнир - это "Кубок Победы", который будет в центре города, возле Троицкого предместья. Начинаться он будет 7 сентября. Им очень интересно. Во-первых, они приехали в Минск и обалдели от этой атмосферы. Они увидели, какой он красивый, почувствовали эту атмосферу. Все российские игроки приехали - олимпийские чемпионы, чемпионы мира, они все признавались в любви к нашему городу".

В Кубке Победы принимали участие призеры олимпиад и чемпионатов мира, а также звезды белорусского волейбола, выступающие за зарубежные статусные клубы.