Соревнования II Европейских игр будут организованы на 12-ти спортивных площадках Минска

Детали размещения спортсменов, которые прибудут в Минск в июне 2019-го, сейчас обсуждают в городской мэрии. Уже известно, что на время проведения II Европейских игр студенческая деревня на проспекте Дзержинского станет олимпийской.

Сейчас в деревне функционируют 7 общежитий. До конца 2018-го закончат строительство 8-го на 1800 мест. Таким образом, к началу соревнований студенческая деревня станет целиком завершенным комплексом с необходимой инфраструктурой. Там же будет организовано питание спортсменов и оперативное медицинское обслуживание.