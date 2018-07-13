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Соревнования II Европейских игр будут организованы на 12-ти спортивных площадках Минска
Детали размещения спортсменов, которые прибудут в Минск в июне 2019-го, сейчас обсуждают в городской мэрии. Уже известно, что на время проведения II Европейских игр студенческая деревня на проспекте Дзержинского станет олимпийской.
Сейчас в деревне функционируют 7 общежитий. До конца 2018-го закончат строительство 8-го на 1800 мест. Таким образом, к началу соревнований студенческая деревня станет целиком завершенным комплексом с необходимой инфраструктурой. Там же будет организовано питание спортсменов и оперативное медицинское обслуживание.
Соревнования II Европейских игр будут организованы на 12-ти спортивных площадках Минска. Планируется, что к нам приедут около 4 тысяч спортсменов, 2 тысячи тренеров и других представителей делегаций из 50 европейских олимпийских комитетов.
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