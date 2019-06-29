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Соревнования каратистов. 12 надежд Беларуси
Карате сегодня дебютирует на II Европейских играх. Розыгрыш двенадцати комплектов медалей вместят всего в два дня. На "Чижовке-Арене" сейчас работает Кристина Камыш, которая не только сообщит о развитии событий, но и проконсультирует по некоторым вопросам.
Кристина, есть ли у нас основания надеяться на медали и в Минске, и в Токио? (прямое включение).
Добрый день! Конечно же, есть! 12 каратистов представят Беларусь на II Европейских играх. В нашей стране этим видом спорта занимаются примерно 15 тысяч человек. И команду для минского форума составили, исходя из мирового рейтинга. То есть здесь лучшие 2 катиста и 10 кумитистов. Но об этом чуть позже.
Этот сезон первый предолимпийский у каратистов. Поэтому их проход на Игры-2020 в Токио зависит в том числе и от результатов, которые атлеты покажут на татами «Чижовка-Арены». Итак, первыми свои квалификационные соревнования уже провели катисты. Ката можно сравнить с поединком против воображаемого противника. 70 процентов оценки судей здесь отдается технике, 30 - атлетизму. В этой дисциплине Беларусь представили Алексей Тарашкевич и Мария Фурсова. Мария в вечерней сессии повоюет за бронзу.
А вот в кумите соперник уже реальный. В четырех весах сегодня выступают белорусы. К этому моменту Мария Алексеева в категории до 68 килограммов и Екатерина Мартыновская свыше 68 килограммов - завершили свои выступления.
Антон Исаков в весовой категории до 84 килограммов и Алексей Водчиц свыше названной цифры в эти минуты проводят свои предварительные соревнования.
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