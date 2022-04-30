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Соревнования лазер-ран собрали в Минске почти 400 участников

Настоящий спортивный праздник на национальном олимпийском стадионе "Динамо". Около 400 участников собрали здесь республиканские соревнования по лазер-рану. Приурочено событие ко Дню Победы. В этой дисциплине современного пятиборья присутствуют два компонента, именно они и считаются базовыми в виде спорта - бег и стрельба из лазерного пистолета. Присоединиться к такому яркому событию могли все желающие, возрастные категории абсолютно разные - от 9 до 60 лет.

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:

Продемонстрировать наш вид спорт, заинтересовать детей. И чтобы они все-таки увидели эту изюминку, им понравилось, и они захотели ее раз прийти сюда и выступить на таких соревнованиях. Также на этих соревнованиях имеется возможность записаться на просмотр в ДЮСШ города Минска по современному пятиборью. Здесь есть тренеры, которые хотят найти талантливых детишек, поговорить с родителями и записать в секцию.


возрастные категории абсолютно разные - от 9 до 60 лет

Главная цель организаторов - популяризация современного пятиборья, и в первую очередь - среди подрастающего поколения.
К слову, совсем скоро столица Беларуси готовится принять международный турнир с участием пятиборцев из России. С 4 по 10 мая на базе Белорусского государственного университета физической культуры пройдет первый этап соревнований "Кубок имени Павла Леднева". Ожидается, что российскую команду представят порядка 90 участников. Турнир будет альтернативой первому этапу Кубка мира, от участия в котором без законных оснований наши сборные отстранены.

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