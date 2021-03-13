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Соревнования по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси называют имена победителей сезона

Второй кубок достался столичной команде "Торнадо". Правда, подарки инаграды увезут домой все участники "Золотой шайбы". Завершатсясоревнования в конце марта.

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