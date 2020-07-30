Соревнования по парусному спорту проходят под Минском

Покорить энергию ветра и стать первым! Юные яхтсмены со всех уголков страны на этой неделе соревнуются на Заславском водохранилище. Центр парусного спорта стал и площадкой для соревнований. Сегодня самые ответственные старты в классе "оптимист". С этой яхты, как правило, дети начинают знакомство с парусным спортом. На старты отправилась и Александра Кавелич.



По этим пейзажам сразу и не скажешь, что кадры сделаны всего в нескольких километрах от столицы. Акватория Минского моря временно превратилась в соревновательную площадку для представителей парусного спорта. Сегодня на старте самые юные яхтсмены.



Андрей Савицкий, судья высшей национальной категории по парусному спорту: "Очень часто гонщики говорят, что старт - это 90 процентов победы. Нужно с помощью ветра и волны остаться на позиции и выиграть относительно соперника. Кто легче - лучше гоняется в слабый ветер, кто потяжелее - тот в сильный".



Именно от условий погоды во многом и зависят результаты гонки. Спортсменам необходимо правильно выбрать маршрут с учетом направления и силы ветра. И даже высокая скорость не всегда ключ к победе.



Никита Мартончик, участник соревнований по парусному спорту: "Нам нужно пересаживаться на вторую яхту, меняться. Непривычно на яхте новой каждый раз и то, что надо настроить парус по-другому, все же с разным весом. Настройки другие".



На воде сразу 10 участников. Среди них и Иван Евлашевич. Сначала шестиклассник увлекся прыжками в воду, но решил изменить спортивное направление. Теперь ставит амбициозные цели в новом хобби.



Иван Евлашевич, участник соревнований по парусному спорту: "Для меня самое интересное - все время быть рядом с водой, очень люблю. Сначала хочу стать первым в Беларуси, потом в Европе и мире".



Кстати, сейлинг в Минской области приобретает все большую популярность. И это касается не только профессионального увлечения. Освоить тонкости морского спорта можно независимо от возраста. В центре парусного спорта, что под Минском, проводят курсы для будущих яхтсменов.



