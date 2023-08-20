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Соревнования "Солнечный мяч" завершились в Минске - у кого золото турнира по пляжному волейболу?
Проверить себя, свои силы и выносливость. Жара не помешала сегодня юным атлетам поспорить за золотые награды турнира по пляжному волейболу "Солнечный мяч", который проходит при поддержке Президентского спортивного клуба. На площадке спорткомплекса "Олимпийский" собрались команды со всех уголков Беларуси. Соревнования проходили среди спортсменов до 12 и до 14 лет.
Чемпионами среди девушек в обеих возрастных категориях стали представительницы города Молодечно.
Дмитрий Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба: Волейбол у меня - один из любимых видов спорта, вызывает только положительные эмоции. Глядя, как соревнуются ребята, я вспоминаю свое детство. Раньше таких кортов не было, был берег озера или реки, но эмоции такие же яркие и теплые.
Среди юношей также в обеих возрастных категориях лучшими стали дуэты из Жлобина. Отметим, турнир "Солнечный мяч" состоялся уже в восьмой раз. В этом году в соревнованиях приняли участие почти семь десятков команд.
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