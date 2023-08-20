Соревнования "Солнечный мяч" завершились в Минске - у кого золото турнира по пляжному волейболу?

Дмитрий Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба: Волейбол у меня - один из любимых видов спорта, вызывает только положительные эмоции. Глядя, как соревнуются ребята, я вспоминаю свое детство. Раньше таких кортов не было, был берег озера или реки, но эмоции такие же яркие и теплые.