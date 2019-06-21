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Соревновательную программу II Европейских игр откроют баскетболисты, боксеры и лучники

Откроют соревновательную программу II Европейских игр баскетболисты, боксеры и лучники. Состязания пройдут на трех объектах. На одном из них в эти минуты находится съемочная группа Агентства теленовостей.

На прямой связи со студией наш специальный корреспондент Павел Капуцкий (прямое включение). Мы на "Палова-Арене", расположенной возле Дворца спорта. Именно здесь проходят соревнования по баскетболу 3 на 3, и думаю, Беларусь можно поздравить! В 9:00 начался первый матч! Встречаются женские команды Румынии и Германии. Мы, конечно, будем внимательно следить за результатами. Тем более на правах хозяев здесь выступят и мужская, и женская сборные Беларуси. Наши первые матчи проведут после обеда, во второй половине. И хотя день рабочий, билетов еще вчера почти не оставалось. А еще баскетбол первым из всех видов оформил аншлаг на финалы. В составе каждой из команд по три основных игрока и одному запасному. Два года назад этот вид включили в программу Олимпиады в Токио. В столице Японии разыграют два комплекта медалей. Столько же наград распределят и в Минске!


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Параллельно в СОК "Олимпийский" начались соревнования по стрельбе из лука. Также сегодня в 14 часов во Дворце спорта "Уручье" стартует программа в еще одном виде - боксе.

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