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Соревновательный день в "Минск-Арене"

С нами на связи из "Минск-Арены" наш корреспондент Андрей Козлов (видео).

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