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Состав сборной Беларуси на II Европейских играх сформирован
Состав сборной Беларуси на II Европейских играх сформирован. Это 221 спортсмен, 149 тренеров, 8 человек в административной группе и 7 в медицинской.
Такие цифры были озвучены сегодня в ходе пресс-конференции, посвященной форуму. Бороться наши спортсмены будут в 15 видах спорта. Задача - завоевать еще больше медалей, чем на I Играх в Баку. Но брать не только количеством, но и качеством. Напомним, на прошлых Играх белорусы взяли 43 награды, в том числе 10 золотых.
На пресс-конференции презентовали форму спортсменов - это 18 предметов одежды и обуви. Также обсуждались вопросы медицины и условий проживания спортсменов. Первые атлеты заедут в деревню уже 18 июня. Заселение будет проходить поэтапно. А первые соревнования начнутся уже 21 июня, в день открытия Европейских игр. Вы еще можете успеть приобрести билеты. Их, кстати, можно купить онлайн, а также более чем в 300 точках продаж сети Ticketpro в Беларуси.
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