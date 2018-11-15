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Состоится ли матч Лиги наций Люксембург - Беларусь, решит судья в 22:45

Состоится ли матч Лиги наций Люксембург - Беларусь, решит судья в 22:45

Стадион "Жози Бартель" в эти  минуты. 

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Туманно, но видимость от ворот до ворот пока сохраняется нормальная. Значит матчу Лиги наций Люксембург - Беларусь быть. Вероятность большая, по крайней мере. Окончательное решение принимать будет судья в 22:45 по минскому времени.


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