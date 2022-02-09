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Состоялась церемония награждения биатлониста Антона Смольского - серебряного призера Олимпийских игр в Пекине

Олимпийские новости. Буквально полтора часа назад на Medals Plaza в Чжанцякоу состоялась церемония награждения биатлонистов - призеров индивидуальной гонки. На вторую ступень пьедестала поднялся наш Антон Смольский. Отстреляв чисто, он принес нашей стране первую медаль XXIV зимней Олимпиады - серебряную, уступив только лидеру сезона - французу Кантену Фийону Майе и опередив именитого норвежца Йоханнесса Бе.

11 февраля женский спринт: вместе болеем за Беларусь!

11 февраля следим за женской спринтерской гонкой, где у нас есть шансы на успех. Продолжаем смотреть Олимпиаду и вместе болеем за Беларусь.

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