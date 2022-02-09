Состоялась церемония награждения биатлониста Антона Смольского - серебряного призера Олимпийских игр в Пекине

Олимпийские новости. Буквально полтора часа назад на Medals Plaza в Чжанцякоу состоялась церемония награждения биатлонистов - призеров индивидуальной гонки. На вторую ступень пьедестала поднялся наш Антон Смольский. Отстреляв чисто, он принес нашей стране первую медаль XXIV зимней Олимпиады - серебряную, уступив только лидеру сезона - французу Кантену Фийону Майе и опередив именитого норвежца Йоханнесса Бе.