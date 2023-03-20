Состоялась встреча Лукашенко и президента Национального олимпийского комитета Беларуси

Как отметил глава государства, о состоянии дел в сфере спорта внутри Беларуси он хорошо осведомлен. Поэтому основной темой разговора стала ситуация с белорусским спортом на международной арене, включая вопросы предстоящей в 2024 году Олимпиады. В соответствующую деятельность активно вовлечены как государственные органы, так и общественные организации. Президента интересовало, как здесь организована работа и взаимодействие с Национальным олимпийским комитетом.