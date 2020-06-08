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Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу
На этой стадии в борьбу вступают команды Высшей лиги. Сделаем акцент на трех встречах. "Шахтер" получил в соперники "Гомель", "Крумкачы" сыграют с минским "Динамо", один из лидеров Первой лиги - гомельский "Локомотив" - попал на "Слуцк". Даты проведения стадии пока не определены.
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