Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу

На этой стадии в борьбу вступают команды Высшей лиги. Сделаем акцент на трех встречах. "Шахтер" получил в соперники "Гомель", "Крумкачы" сыграют с минским "Динамо", один из лидеров Первой лиги - гомельский "Локомотив" - попал на "Слуцк". Даты проведения стадии пока не определены.



