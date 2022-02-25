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Состоялась жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги Европы
Футбольный "Спартак" в 1/8 финала Лиги Европы сыграет против "Лейпцига". В Ньоне состоялась жеребьевка второго по значимости клубного турнира в Старом Свете. Главный фаворит текущего розыгрыша "Барселона" встретится с "Галатасараем". Остальные пары сейчас наэкранах. Первые игры намечены на 10 марта. Ответные встречи - на 17 марта. Но есть два исключения. "Порту" и "Бетис" проведут домашние матчи 9 марта, чтобы не пересечься по времени с другими командами из своих стран - с "Брагой" и "Севильей" соответственно.
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