Состоялась жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги Европы

Футбольный "Спартак" в 1/8 финала Лиги Европы сыграет против "Лейпцига". В Ньоне состоялась жеребьевка второго по значимости клубного турнира в Старом Свете. Главный фаворит текущего розыгрыша "Барселона" встретится с "Галатасараем". Остальные пары сейчас наэкранах. Первые игры намечены на 10 марта. Ответные встречи - на 17 марта. Но есть два исключения. "Порту" и "Бетис" проведут домашние матчи 9 марта, чтобы не пересечься по времени с другими командами из своих стран - с "Брагой" и "Севильей" соответственно.