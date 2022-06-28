Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

команды чемпионата страны сыграют между собой не только в ближайшую субботу, но и месяц спустя в другом турнире. В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси. Самая яркая афиша не нуждается в дополнительных комментариях. Особенность данной стадии в том, что в ней принимают участие исключительно клубы Высшей лиги. Матчи пройдут 30 и 31 июля на полях команд, которые указаны первыми.