Состоялась жеребьевка матча Нидерланды - Беларусь в рамках Кубка Федерации

В Гааге состоялась жеребьевка квалификационного матча Кубка Федерации между сборными Нидерландов и Беларуси. Напомним, поединки пройдут 7 и 8 февраля, а их победитель выйдет в финал Мировой группы главного теннисного турнира среди сборных команд. В первый день, а это уже завтра, противостояния откроет встреча Кики Бертенс и Александры Саснович. После Арина Соболенко встретится с Аранчей Руч. Во второй день белоруски обменяются оппонентками. В случае парного матча Беларусь представят Ольга Говорцова и Лидия Морозова. Все поединки покажет телеканал "Беларусь 5".