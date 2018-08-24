Азаренко против Кужмовой, Соболенко против Коллинс. Состоялась жеребьевка US Open

Виктория Азаренко против Виктории Кужмовой из Словакии. Арина Соболенко против Даниэль Коллинс из США. Состоялась жеребьевка стартового круга четвертого в сезоне Гранд Слэма US Open. Вера Лапко сыграет с Екатериной Бондаренко из Украины. Александре Саснович будет противостоять швейцарка Белинда Бенчич.

Впервые в истории в турнире Большого шлема могут поучаствовать сразу пять белорусок. Пятой может стать Ольга Говорцова, если сегодня в третьем круге квалификации она победит американку Николь Гиббс.