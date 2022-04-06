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Состоялись первые матчи 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов
Побеждали клубы из Англии. 5 апреля прошли первые матчи 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" на Туманном Альбионе взял верх над "Атлетико" - 1:0. На 70-й минуте отличился де Брюйне.
А в Португалии "Ливерпуль" справился с "Бенфикой" - 3:1. Конате, Мане и Диас забивали за "мерсисайдцев". Нуньес был точен за хозяев. Уже 13 апреля пройдут ответные игры в этих парах.
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