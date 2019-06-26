В эти дни вся Беларусь живет спортом. И пока профессиональные спортсмены пополняют медальную копилку для своих сборных, за звание лучшей любительской команды по футболу борются юноши и девушки со всей страны. Сегодня состоялся очередной тур Минского областного этапа соревнований "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба. Матчи проходят на стадионах Марьиной Горки. В чемпионате принимают участие начинающие футболисты в возрасте от 9 до 14 лет. Все они в перерывах между матчами пристально следят за спортивными баталиями II Европейских игр.



Лучшую команду выберут в трех возрастных группах: старшей, средней и младшей. Победителей от каждой области ждет путевка в финал, который пройдет со 2 по 6 сентября в Минске.



