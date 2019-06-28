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Состязания на велодроме. Спортсмены борются за медали в командном преследовании

Рассказывает Александр Ярмош (прямое включение).

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