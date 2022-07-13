УЕФА огласил общий призовой фонд еврокубковых турниров на новый сезон

Согласно документу, выложенному на официальном сайте УЕФА, общий призовой фонд всех еврокубковых турниров на сезон 2022/2023 составит 3,5 млрд евро. Из них 465 млн получат участники Лиги Европы и 235 млн - клубы, играющие в Лиге конференций. Традиционно самое большое поощрение достанется клубам - участникам Лиги чемпионов, общая сумма - 2 млрд 32 миллиона евро. Участникам Суперкубка УЕФА полагается по 3,5 миллиона, победителю - миллион сверху.