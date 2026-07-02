Современная спортивная площадка в Наровле стала подарком от ФПБ к 3 Июля

В канун Дня Независимости на Наровлянщине почтили память тех, чьи судьбы навсегда изменила война. Цветы легли к подножию памятника сожженным деревням как дань уважения мужеству предков и напоминание о том, как хрупок мир.

Цветы легли к подножию памятника сожженным деревням

День Независимости - это не только память о прошлом, но и уверенный шаг в будущее. И ярким символом этого будущего для Наровли стал подарок от Федерации профсоюзов Беларуси - современная спортивная площадка.

Денис Ядченко, председатель Наровлянского райисполкома: "Это не первый такой спортивный объект, который был открыт благодаря поддержке Федерации профсоюзов Республики Беларусь. Вся набережная, которая здесь находится на территории нашего города, построена и сделана благодаря этой поддержке. Конечно же, у нас и до этого спросом пользовались те площадки, которые были построены. Особенно в вечернее время, когда солнце немного спадает, вся молодежь, все дети находятся здесь".

Кроме открытия площадки, профсоюзные лидеры посетили больницу, социальный центр и завод гидроаппаратуры. На каждом объекте шел разговор о насущных проблемах и перспективах развития. Такие встречи помогают профсоюзам держать руку на пульсе и оказывать адресную помощь там, где она действительно нужна.