Современный биатлонный комплекс в Чаусах принимает соревнования "Снежный снайпер"

Современный биатлонный комплекс в Чаусах принимает областные финальные соревнования "Снежный снайпер". Все, как в большом спорте. В общей сложности участниками отборочных туров, которые прошли в каждом районе, стали свыше 2 тысяч школьников, в том числе из райцентров и агрогородков. Судейская коллегия определит победителей в трех возрастных группах.

Уже в среду будут названы победители регионального этапа «Снежного снайпера». По итогам будут сформированы команды, которые представят Могилевскую область в финале. Он пройдет с 12 по 14 февраля в Раубичах.



