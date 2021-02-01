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Современный биатлонный комплекс в Чаусах принимает соревнования "Снежный снайпер"

Современный биатлонный комплекс в Чаусах принимает областные финальные соревнования "Снежный снайпер". Все, как в большом спорте. В общей сложности участниками отборочных туров, которые прошли в каждом районе, стали свыше 2 тысяч школьников, в том числе из райцентров и агрогородков. Судейская коллегия определит победителей в трех возрастных группах.
Уже в среду будут названы победители регионального этапа «Снежного снайпера». По итогам будут сформированы команды, которые представят Могилевскую область в финале. Он пройдет с 12 по 14 февраля в Раубичах.

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