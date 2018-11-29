Совсем скоро узнаем талисман II Европейских игр

Ближайшиеполгода мои трудовые будни будут тесно связаны непосредственно с талисманом Игр,поэтому очень хочется, чтобы он был вдохновляющим на подвиги! Тем более чтопраздник спорта под название II Европейскиеигры все ближе, до мультиспортивного форума осталось 204 дня, а буквально черезполчаса ощущение приближения Игр станет еще более сильным. Дело в том, чтобуквально через сорок минут здесь, в столичном кинотеатре на Бобруйской, 6, в15:41 состоится презентация талисмана II Европейскихигр. Каким он будет, пока секрет, знают только организаторы Игр, но однозначномаскот должен отражать дух страны, приносить удачу спортсменам и создаватьпраздничную атмосферу. С атмосферой и антуражем, я уверен, проблем не будет, авот со всем остальным будем разбираться. Из известного сообщается, что вцеремонии примут участие министр информации, звездные послы II Европейскихигр - олимпийский чемпион Александр Богданович и представитель Детского фонаООН доктор Рашед Мустафа Сарвар.