Спартак Миранович празднует 80-летие

Юбилей легенды. Один из самых титулованных тренеров в истории мирового гандбола сегодня празднует 80-летие, но по-прежнему в строю и активно работает. Были времена, когда гандбольный клуб "СКА-Минск" собирал аншлаги во Дворце спорта, а в Европе был самой сильной командой, только за 4 года трижды завоевав Кубок европейских чемпионов. Престижней турнира в мире на тот момент не было. Как минский СКА некогда стал ведущим клубом европейского спорта под руководством Спартака Мирановича? Андрей Козлов пообщался с легендой.

СКА с каждым годом навязывает все большую конкуренцию брестскому гандбольному клубу имени Мешкова. Кажется, провал, который случился в нулевые годы, далеко позади. Во главе этой пирамиды клуба по-прежнему Спартак Миранович. Имя мэтра неразрывно связано с белорусским гандбольным брендом.

Минск. 30 мая 2018 года. Финал Кубка Беларуси по гандболу. Минский СКА все ближе и ближе к национальному титулу и готов прервать гегемонию брестского гандбольного клуба имени Мешкова. На этот раз не получается, но армейцы Минска вновь дали понять - в ближайшее время они станут еще сильнее.

Середина 1970-х. Спартак Миранович возглавляет армейский клуб, успехи не заставляют себя долго ждать. Следующее десятилетие проходит под брендом "СКА Минск". Наш клуб всех громит в чемпионате Советского Союза и трижды побеждает в Кубке чемпионов, т.е. завоевывает неофициальный статус лучшего клуба мира.



Свои методики Миранович с успехом переносит и в сборную СССР. При этом костяк, как в Сеуле-88, так и Барслеоне-92 составляют его собственные воспитанники: Каршакевич, Шевцов, Тучкин, Свириденко, Шароваров, Барбашинский, Миневский. Уникальность в том, что белорусские гандбольные богатыри формировали команду и из глубинок страны.

Спорткомплекс "Уручье" и также Дворец спорта на Победителей - Мекка гандбола в 80-ые годы. И именно мастера ручного мяча притягивали на свои матчи бесчисленную аудиторию. Не будет преувеличением сказать - СКА самая успешная игровая команда в белорусском спорте за всю историю.



Сегодня мэтру тренерского цеха 80, рядом олимпийские чемпионы: Каршакевич, Барбашинский... Тут же и звезды современного СКА - Солдатенко и Вайлупов. Гандболисты совершенно разного поколения, но одной команды.