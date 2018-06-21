3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Спартак Миранович празднует 80-летие
Юбилей легенды. Один из самых титулованных тренеров в истории мирового гандбола сегодня празднует 80-летие, но по-прежнему в строю и активно работает. Были времена, когда гандбольный клуб "СКА-Минск" собирал аншлаги во Дворце спорта, а в Европе был самой сильной командой, только за 4 года трижды завоевав Кубок европейских чемпионов. Престижней турнира в мире на тот момент не было. Как минский СКА некогда стал ведущим клубом европейского спорта под руководством Спартака Мирановича? Андрей Козлов пообщался с легендой.
СКА с каждым годом навязывает все большую конкуренцию брестскому гандбольному клубу имени Мешкова. Кажется, провал, который случился в нулевые годы, далеко позади. Во главе этой пирамиды клуба по-прежнему Спартак Миранович. Имя мэтра неразрывно связано с белорусским гандбольным брендом.
Минск. 30 мая 2018 года. Финал Кубка Беларуси по гандболу. Минский СКА все ближе и ближе к национальному титулу и готов прервать гегемонию брестского гандбольного клуба имени Мешкова. На этот раз не получается, но армейцы Минска вновь дали понять - в ближайшее время они станут еще сильнее.
Середина 1970-х. Спартак Миранович возглавляет армейский клуб, успехи не заставляют себя долго ждать. Следующее десятилетие проходит под брендом "СКА Минск". Наш клуб всех громит в чемпионате Советского Союза и трижды побеждает в Кубке чемпионов, т.е. завоевывает неофициальный статус лучшего клуба мира.
Свои методики Миранович с успехом переносит и в сборную СССР. При этом костяк, как в Сеуле-88, так и Барслеоне-92 составляют его собственные воспитанники: Каршакевич, Шевцов, Тучкин, Свириденко, Шароваров, Барбашинский, Миневский. Уникальность в том, что белорусские гандбольные богатыри формировали команду и из глубинок страны.
Спорткомплекс "Уручье" и также Дворец спорта на Победителей - Мекка гандбола в 80-ые годы. И именно мастера ручного мяча притягивали на свои матчи бесчисленную аудиторию. Не будет преувеличением сказать - СКА самая успешная игровая команда в белорусском спорте за всю историю.
Сегодня мэтру тренерского цеха 80, рядом олимпийские чемпионы: Каршакевич, Барбашинский... Тут же и звезды современного СКА - Солдатенко и Вайлупов. Гандболисты совершенно разного поколения, но одной команды.
Те времена, когда Дворец спорта не вмещал всех желающих, а СКА был грозой абсолютно для любого клуба, Спартак Петрович утверждает, обязательно наступят. И очень скоро.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей