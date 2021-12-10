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"Спартак" прошел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы, а "Локомотив" вылетел из еврокубков
Московский "Спартак" в заключительном, шестом туре Лиги Европы победил на выезде польскую "Легию" 1:0. Гол на 17-й минуте забил Бакаев. Отметим, что на 8-й минуте дополнительного времени "Спартак" был в шаге от того, чтобы потерять очки, однако Пекхарт не реализовал пенальти. Таким образом москвичи завершили выступление в группе C на первом месте и прошли в 1/8 финала. В другом матче этого квартета "Наполи" взял верх над "Лестером" и занял второе место. "Лисы" отправляются в Лигу конференций.
У "Локомотива" ситуация более печальная. В гостях "железнодорожники" уступили Марселю 0:1, заняли последнее место в группе C и на этом завершили выступление в еврокубках. Виталий Лисакович вышел на замену на 84-й минуте.
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