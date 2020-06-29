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Спартыўная тэма ў рубрыцы “Матчбол”

Сталічнае "Юнацтва" і ў наступным сезоне прадоўжыць супрацоўніцтва з мінскім "Дынама". "Мядзведзі" застануцца фарм-клубам "зуброў". Такім чынам гульцы бела-сініх змогуць папаўняць шэрагі "Юнацтва" і наадварот. Дарэчы, апошнія ўжо рыхтуюцца да новага сезона - "Дынама" толькі ў ліпені пачне збор.

Спартыўную тэму працягне рубрыка "Матчбол" (відэа).

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