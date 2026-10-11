Спасибо, мама: белорусские чемпионки рассказали о главных людях в своей жизни

Краткий пересказ от ИИ

За каждой великой победой нашего спорта стоит как большая помощь государства, так и забота, внимание и любовь самых близких. А именно мам. 14 октября в нашей стране отметят День матери, еще раз подчеркнув, насколько мама важна в жизни каждой дочки или сына.

Сейчас на виду белорусские спортсменки, которые родились в 90-е и начале нулевых, именно их мамы помогали встать на ноги, отдавали все свое тепло и время, направляли на выбор верной дороги в жизни.

Мы часто отмечаем наших спортсменок как девушек, способных побеждать не только на спортивных аренах в мире, но и быть сильнее любых обстоятельств. Особенно делаем это в Год белорусской женщины. Но характер спортсменок, их сила, воля, страсть к победами и стремление быть лучшим во имя родной страны будто заставляет нас забыть, что эти девушки еще и дочери для своих мам. И когда они оказываются рядом с ними, то забывают про спорт и достижения. Главное, что рядом мама.

Елена Федоринчик, капитан ВК "Минчанка":

"Честно говоря, всегда хотелось, наверное, уже после такого наступления осознанного возраста возвращать в плане эмоций, в плане поддержки. По-другому, наверное, хочется становиться еще ближе к маме, чем старше ты становишься. Тебе больше хочется чувствовать себя той маленькой девочкой и получать мамину любовь".

Елена Федоринчик - одна из лучших волейболисток из Беларуси в XXI веке. Капитан "Минчанки" и олицетворение команды, ведь с ней добиралась до финала Еврокубка 8 лет назад.

Елена Федоринчик, капитан ВК "Минчанка":

"Сейчас понимаю, что ей было достаточно трудно, потому что отец большую часть моего детства находился на заработках в другой стороне. Ей приходилось воспитывать сына-подростка и маленькую дочку одной и при этом работать. Я не представляю, как это на самом деле, это очень сложно. И, наверное, благодаря ей я могу сказать, что моя карьера продлена, потому что очень сложно совмещать быть мамой маленького ребенка и большой спорт. Тут без помощи, наверно, никак. Я сейчас взрослая, а она все так же жертвует собой, своей жизнью ради меня, ради моего уюта, ради моего блага, ради моего здоровья".

В этом поколении волейболисток сборной Беларуси сегодня многие стали мамами.

Анна Давыскиба путешествует благодаря спортивной карьере с дочкой уже 6 лет. Сначала Италия, теперь Россия. Но они всегда вместе.

Динара Смольская, олимпийская чемпионка - 2018 по биатлону:

"Когда я стала сама мамой, я поняла, что моя мама очень была уверена в своем ребенке, доверяла мне многие вещи".

Динара Смольская уже несколько лет сама счастливая мама. За взрослением Сафрона Смольского следит вся страна. А связь Динары со своей мамой, которая живет в Чаусах, становится только крепче.

Динара Смольская, олимпийская чемпионка - 2018 по биатлону:

"Все самые искренние, самые добрые эмоции, теплые всегда связаны с мамой. И я не исключение, я очень люблю свою маму. Благодарна ей за все то время, которое она смогла уделить мне в меру своей занятости, каких-то, наверное, сложностей, потому что воспитывала она нас одна. Я не представляю себя на ее месте, потому что для меня моя мама - это действительно герой".

Чемпионка Европы по синхронному плаванию Василина Хондошко постоянно подчеркивает, сколько много мама делает для ее спортивной карьеры. И главное, что все мамы нашим спортсменкам только помогали выбрать путь, который получается очень интересным.

Василина Хондошко, чемпионка Европы по синхронному плаванию:

"Мама, ты знаешь, как очень сильно я тебя люблю. Спасибо тебе большое за мое яркое детство, за ту поддержку, которая у меня всегда была. Бесконечно счастлива, что я твоя дочь. И спасибо, что сейчас ты прекрасная бабушка моему сыну. Я желаю тебе, чтобы ты такой же мудрой, интересной, яркой женщиной оставалась еще долгие годы. Мы тебя очень любим. Мама, я желаю, чтобы ты была всегда с нами, была самой здоровой. Я хочу бесконечно тебя радовать какими-то своими успехами, чтобы у тебя все получалось, все твои мечты сбывались. Я тебя люблю".