27 ноября "Минск-Арена" будет принимать беспрецедентное по масштабу спортивное шоу "Грани невозможного". В программе самые изящные и зрелищные дисциплины.

Много месяцев номера оттачивали художественные гимнастки, акробаты, фигуристы. Драйва добавят современные направления, которые популярны у молодежи. Это, например, ВМХ-фристайл и роллер-спорт. В списке участников фестиваля бронзовый призер Олимпийских игр белорусская грация Алина Горносько, а также российские фигуристы Роман Костомаров и Евгения Медведева. Зритель вряд ли останется равнодушным, поскольку спортивную атмосферу вечера дополнят выступления известных исполнителей.

Анна Куксар, первый заместитель гендиректора МКСК "Минск-Арена", рассказала, что монтажные работы начались с 15 ноября. "Организовано и подвешено 68 акустических систем, более 990 световых приборов, 11 медиаэкранов и три подвижные сценические платформы используются для организации такого мероприятия. Для создания спецэффектов лед закрашивали в серый цвет", - добавила она.

Шоу "Грани невозможного" интернациональное. С эффектными номерами выступят представители Китая, Грузии и Франции. Важнейший акцент мероприятия - его благотворительная направленность. Так, на "Минск-Арену" приглашены воспитанники детских домов, родители и ребята домов семейного типа, а также люди с ограниченными возможностями.