Специальный репортаж АТН "Гера в зените" смотрите завтра на "Беларусь 1"

Завтра в преддверии поединка Голландия - Беларусь смотрите специальный репортаж Агентства теленовостей "Гера в зените". Анне Эйсмонт удалось записать эксклюзивное интервью с легендой нашей сборной и минского "Динамо" Сергеем Герасимцом - автором победного гола в матче 1995 года со сборной Нидерландов.



