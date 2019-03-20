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Специальный репортаж АТН "Гера в зените" смотрите завтра на "Беларусь 1"

Завтра в преддверии поединка Голландия - Беларусь смотрите специальный репортаж Агентства теленовостей "Гера в зените". Анне Эйсмонт удалось записать эксклюзивное интервью с легендой нашей сборной и минского "Динамо" Сергеем Герасимцом - автором победного гола в матче 1995 года со сборной Нидерландов.

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