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Спецрепортаж АТН "Вне игры" - подробности уголовного дела о четвертой волне договорных матчей в белорусском футболе
Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела связанного с организацией договорных матчей в белорусском футболе, по итогам которого фигурантами стали три человека.
К этому моменту преследование в отношении двоих прекращено. Под стражей остается лишь один фигурант, которому были предъявлены обвинения. После завершения расследования основных эпизодов, следователи взялись за другие важные моменты.
Еще одно уголовное, выделенное в отдельное производство, расследуется в отношении руководителя "Шахтера", который, по сути, и был главным инициатором фарса в белорусском футболе. Также следователей интересуют еще один важный момент - откуда брались деньги для подкупа и "стимулирования" игроков. Это стало поводом для возбуждения еще одного уголовного дела.
Помимо этого, как уже сообщалось, и "студенты", и "горняки" были лишены призовых мест в чемпионате Беларуси. Также, как и очков в текущем розыгрыше, а особо отличившиеся игроки и менеджеры получили дисциплинарное взыскание от Белорусской федерации футбола, вплоть до дисквалификации.
Корреспонденты Агентства теленовостей подготовили к эфиру специальный репортаж "Вне игры", в котором расскажут все подробности уголовного дела о четвертой волне договорных матчей в белорусском футболе.
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