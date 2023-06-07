Спецрепортаж АТН "Вне игры" - подробности уголовного дела о четвертой волне договорных матчей в белорусском футболе

К этому моменту преследование в отношении двоих прекращено. Под стражей остается лишь один фигурант, которому были предъявлены обвинения. После завершения расследования основных эпизодов, следователи взялись за другие важные моменты.

Еще одно уголовное, выделенное в отдельное производство, расследуется в отношении руководителя "Шахтера", который, по сути, и был главным инициатором фарса в белорусском футболе. Также следователей интересуют еще один важный момент - откуда брались деньги для подкупа и "стимулирования" игроков. Это стало поводом для возбуждения еще одного уголовного дела.



Помимо этого, как уже сообщалось, и "студенты", и "горняки" были лишены призовых мест в чемпионате Беларуси. Также, как и очков в текущем розыгрыше, а особо отличившиеся игроки и менеджеры получили дисциплинарное взыскание от Белорусской федерации футбола, вплоть до дисквалификации.