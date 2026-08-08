Спорт для настоящих экстремалов: Могилев принимает соревнования по суперэндуро

История настоящего эндуро пишется в Могилеве. 8 августа областной центр впервые принимает соревнования экстремалов-мотоциклистов. Специально для этого на парковке у торгового центра был построен трек с препятствиями, причем не самыми простыми, ведь даже профессионалы признались: чтобы преодолеть эту короткую трассу, надо быть очень внимательным и осторожным.

Участник соревнований по эндуро на треке

На суперэндуро заявились около 100 мотоциклистов. Участники турнира разделены на два класса: "Золото" (для профессионалов и опытных райдеров) и "Хобби" (для любителей). Заезды проходят на выбывание.

Артем Леднев, организатор соревнований: "Это хороший профессиональный трек, а не просто какая-то любительская трасса. Трек не самый тяжелый: на нем могут проехать и спортсмены, и любители. Профессионалы пролетают его мгновенно, и любителям на нем комфортно будет".

"Какая бы трасса ни была, в любом случае для меня это удовольствие. Здесь достаточно хорошие заезды. На одном круге ты разогреваешься, на другом должен отдать все силы, чтобы показать хороший результат", - поделился впечатлениями неоднократный победитель соревнований по эндуро Артем Кунцевич.

Впервые в истории белорусского эндуро все заезды в прямом эфире транслируются в интернете. Соревнования продлятся до вечера, так что у жителей Могилева и гостей города еще есть возможности увидеть яркую и динамичную борьбу.