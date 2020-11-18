Спорт вне политики: белорусские атлеты хотят спокойно готовиться к важным стартам

Еще один нечестный рычаг давления протестующих - это вмешивать политику в спорт. Белорусские атлеты хотят спокойно жить и готовиться к мировым стартам и предстоящим Олимпийским играм. Это нашему каналу заявила двукратная чемпионка Европейских игр Василиса Марзалюк. По ее словам, спортсмены планируют обратиться в Международный олимпийский комитет и выразить несогласие с позицией свободного объединения спортсменов, члены которого призывают международные спортивные структуры лишить НОК Беларуси признания в международном олимпийском движении.