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Спорт вне политики: белорусские атлеты хотят спокойно готовиться к важным стартам
Еще один нечестный рычаг давления протестующих - это вмешивать политику в спорт. Белорусские атлеты хотят спокойно жить и готовиться к мировым стартам и предстоящим Олимпийским играм. Это нашему каналу заявила двукратная чемпионка Европейских игр Василиса Марзалюк. По ее словам, спортсмены планируют обратиться в Международный олимпийский комитет и выразить несогласие с позицией свободного объединения спортсменов, члены которого призывают международные спортивные структуры лишить НОК Беларуси признания в международном олимпийском движении.
Поддержку Василисе Марзалюк выразили именитые спортсмены. И это понятно, ведь для многих Игры в Токио последний шанс завоевать медали главных стартов. Большинство же атлетов, которые состоят в свободном объединении спортсменов, не являются действующими, а уже завершили карьеры и таким образом лишь негативно влияют на конечный результат своих коллег.
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