Спортивная база многих средних школ нуждается в обновлении

Привлечь к занятиям спорта большинство населения, вырастить поколение молодых перспективных спортсменов и вывести Беларусь в число сильнейших спортивных стран - это стратегическая задача государства. Но даже такие фундаментальные цели начинаются с малого. Например, с активного образа жизни, достойной спортивной площадки у дома, футбольного поля, ледовой арены или теннисного корта. И если с последними вопросы решены или решаются (так сегодня указом Президента поручено в Новополоцке реконструировать ледовый дворец), то вот спортивная база средних школ, там, где, по сути, и закладывается любовь к спорту, оставляет желать лучшего. Школьные площадки для занятий физкультурой едва ли можно назвать кузницей олимпийских побед. В ситуации разбирался Андрей Ястребов.

Вместо современных кортов - металлические исполины из прошлого столетия. 4-й гимназии Могилева почти 45 лет. Спортивная площадка - ровесник. Краску на металлических конструкциях освежают регулярно, но едва ли эти турники в век гаджетов и IT-технологий способны привить интерес к здоровому образу жизни.

При этом спортивных достижений у гимназии не мало. Лучшая детская волейбольная команда в городе, обновленный спортинвентарь. Но не они бросаются в глаза, а ветхие скамейки и такие же изношенные шведские стенки.

А это уже спортплощадка 6-й могилевской школы. Вот только вместо спортивных побед здесь долгие годы косят траву. Летом быстро зарастает, да еще и после дождя. Единственное предназначение у этого сооружения зимой - ледовая коробка.

Сложно поверить, но эти объекты принадлежат школе со спортивным уклоном. Объясняют: стадион порос травой потому, что тренируются школьники на других спортивных базах. Своя им просто не нужна. А ведь при хозяйском подходе это поле могло стать местом отдыха и занятий спортом для жителей растущего рядом микрорайона.

Как сделать спорт привлекательней, чем компьютерные игры? Не раз эта тема поднималась и на совещаниях с участием Президента. В очередной раз в апреле во время большого разговора о развитии зимних видов спорта в стране. Глава государства поставил перед губернаторами задачу - создать на местах для детей все условия для вовлечения в спорт. Тогда и звездных атлетов можно растить, начиная с детского сада.

Но рейды Комитета государственного контроля показывают, что ситуация далека от идеальной.

Первые шаги сделаны. В Могилеве разработан план поэтапного обновления учреждений образования, в том числе их спортивной базы. В ближайшие годы они украсят несколько микрорайонов.

Именно такие спортивные площадки становятся популярными и приносят результаты. Пример - 45-я школа в микрорайоне Спутник. Третий год подряд учащиеся занимают первые места в городской спартакиаде. 6 спортивных школ на ее базе тренируют воспитанников. Есть тренажерный зал под открытым небом.