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Спортивная площадка для любителей баскетбола в формате "три на три" открылась возле Дворца спорта

Задействована только половина стандартного баскетбольного поля, а в команде - по три спортсмена. Площадка станет и местом проведения профессиональных турниров. В расписании на лето - пять этапов национальной лиги "три на три".

На спортивной площадке будут также проводить тренировки по аэробике, зумбе и других направлениях фитнеса.

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