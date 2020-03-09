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Спортивная рубрика "Матчбол"
Двумя матчами сегодня продолжится футбольный сезон в Беларуси. В рамках четвертьфинала Кубка страны в Жодино в эти минуты местное "Торпедо" принимает солигорский "Шахтер", а в 20:00 минское "Динамо" сыграет с БАТЭ.
За матчами в режиме онлайн следите на "Беларусь 5", а вот о том, что уже произошло, - спортивная рубрика "Матчбол"!
Beauty Run накануне прошел в Минске.
В Международный женский день пять тысяч поклонниц здорового образа жизни вышли на старт, получилось ярко!
Для этого забега специально перекрывали проспект Независимости! В Beauty Run приняли участие красавицы из 9 стран и 110 городов. Дистанция на выбор - два или пять километров: победили Алена Береснева и Светлана Санько. Однако отметим: абсолютно все женщины получили памятные медали, а также цветы.
Отметим и победителя в номинации "Лучший женский костюм" - лучшей стала Наталья Турок.
Футбольный сезон на прошлой неделе стартовал в нашей стране
В поединке за Суперкубок Беларуси встречалось брестское "Динамо" с солигорским "Шахтером". В Минске на стадионе по улице Маяковского разыгрывали почетный трофей. Чемпион страны - "Динамо" - в первые полчаса забил "горнякам" дважды: Габи и Савицкий отметились. В начале второй половины вторую желтую карточку получил Милевский. Однако брестчане устояли в меньшинстве и завоевали Суперкубок третий раз подряд - 2:0.
Отметим, этот трофей стал шестым для "Динамо" в истории. Завтра в Бресте "бело-синие" примут "Ислочь" в четвертьфинале Кубка Беларуси.
На этой неделе продолжаем следить за биатлоном
Этап Кубка мира в Финляндии стартует в четверг, параллельно вашему вниманию - матчи футбольной Лиги чемпионов и Европы. "Драконы" в среду сыграют в плей-офф Кубка FIBA против "Баккен Беарз". Интересуемся играми Кубка Президента по хоккею. Все это, конечно, на телеканалах Белтелерадиокомпании! Любите спорт, и мы обязательно еще увидимся!
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