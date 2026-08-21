Спортивный проект "Чемпионы из века в век" вдохновляет юных атлетов Беларуси на пути к пьедесталу

Путь к олимпийскому пьедесталу тернист. Что скрывает за собой каждая медаль и как не сдаться на половине пути. Спортивно-патриотический проект "Чемпионы из века в век" помогает юным атлетам со всей Беларуси обрести "твердую почву под ногами" через общение с победителями и призерами Олимпиад.

Тренировка на Национальном олимпийском стадионе "Динамо"

Своим опытом с подрастающим поколением в рамках инициативы уже поделились олимпийский чемпион по гандболу Андрей Барбашинский и триумфатор Паралимпийских игр в Париже по плаванию Егор Щелканов. Также для юных спортсменов проводятся тренировки. Одна из них состоялась 20 августа на Национальном олимпийском стадионе "Динамо".

Ульяна Татаринович, участница спортивно-патриотического проекта "Чемпионы из века в век": "На самом деле смотришь на таких людей и понимаешь, что они достигли очень больших высот, внутри просто сердце замирает и хочется на них равняться. Ты понимаешь, как они смогли достичь этого величия, и это завораживает, и хочется стоять с ними рядом".

В программе у юных спортсменов - посещение выставки "История развития олимпийского движения" в Национальном Олимпийском комитете Беларуси.